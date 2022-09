Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin sve se više oslanja na neregularne dragovoljačke i posredničke snage, a ne na konvencionalne postrojbe i formacije Oružanih snaga Ruske Federacije. ISW je ranije izvijestio da je Putin cijelo ljeto zaobilazio rusko više vojno zapovjedništvo i vodstvo ministarstva obrane, a posebno nakon poraza oko Harkivske oblasti.

Putinov loš odnos s vojnim zapovjedništvom i ministarstvom može djelomično objasniti sve veću usredotočenost Kremlja na regrutiranje loše pripremljenih dobrovoljaca u ad hoc neregularne postrojbe, umjesto da ih pokušava privući u pričuvu ili rezerve za redovne ruske borbene postrojbe.

Formiranje takvih jedinica dovest će do daljnjih napetosti, nejednakosti i općeg nedostatka kohezije između snaga. Ukrajinski i ruski izvori izvijestili su o slučajevima kada su ruske oružane snage odbile isplatiti veteranske beneficije, jednokratne bonuse za novačenje ili pružiti medicinski tretman vojnicima BARS-a (Ruske borbene rezerve).

Neke vojne formacije nude financijske poticaje za svaki kilometar koji postrojba vojnika napreduje.

