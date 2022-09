Podijeli:







Izvor: ISW

Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.

Ukrajinska južna protuofenziva i dalje ima značajan utjecaj na ruski moral i vojne sposobnosti u južnoj Ukrajini. Satelitske snimke poznatih ruskih položaja u Kiselivki, 15 km sjeverozapadno od Hersona, pokazuju da su sva ruska vozila osim četiri otišla s prethodnih prednjih položaja, što je u skladu s glasinama da su trupe Narodne Republike Donjeck (DNR) napustile Kiselivku i vratile se prema rijeci Dnjepar, prenosi Index.

VEZANE VIJESTI Ukrajina na jugu ponovno vratila 500 četvornih kilometara teritorija “Ovo je potpuni poraz Rusa, ostavljaju mnogo opreme za sobom”

Kiselivka je operativno značajna lokacija za ruske snage oko grada Hersona jer je to posljednje veće naselje duž autoceste E58 i željezničke pruge između sadašnjih ukrajinskih položaja i Čornobaivke, najudaljenijeg dijela grada Hersona.

Očigledno povlačenje ruskih trupa s ovog položaja moglo bi ugroziti sposobnost Rusa da obrane sjeverozapadne periferije grada Hersona i sugerira da ruske trupe u ovom području vide neposrednu prijetnju svojim položajima.

NEW: #Ukrainian forces are continuing to make impactful gains in #Kherson Oblast and are steadily degrading the morale and combat capabilities of #Russian forces in this area.



The latest with @criticalthreats:https://t.co/gjDA0Mp2kt pic.twitter.com/xk3L3VkVfL — ISW (@TheStudyofWar) September 13, 2022

Rusi žele pregovarati o predaji?

Glasnogovornica Južnog operativnog zapovjedništva Ukrajine Natalija Humenjuk izjavila je 12. rujna da ruske snage smještene uz desnu obalu rijeke Dnjepar u Hersonskoj oblasti pokušavaju pregovarati o predaji pod okriljem međunarodnog prava.

Ukrajinske operacije u Harkivskoj oblasti vjerojatno nisu imale tako dramatičan psihološki učinak na ruske trupe ovako daleko na jugu, a i povlačenje trupa s prednjih položaja u Kiselivki i izvješća o pregovorima o predaji pokazatelji su da ukrajinska protuofenziva na jugu napreduje značajno, čak i ako je vidljivost na ovoj osi ograničena pomakom fokusa na Harkiv.

Animated GIF showing how a blistering Ukrainian counteroffensive liberated Kharkiv Oblast west of the Oskil River in 6 days for @TheStudyofWar.



Russian forces likely do not control any territory west of the Oskil River in Kharkiv. Ukrainians are conducting clearing operations. https://t.co/CH1LIomRmx pic.twitter.com/62iiVvRNKx — George Barros (@georgewbarros) September 12, 2022

Rusija više ne šalje nove jedinice

Uspjeh nedavnih ukrajinskih protuofenzivnih operacija možda utječe na volju ili sposobnost ruskog vojnog zapovjedništva da pravodobno upotrijebi novoformirane dobrovoljačke jedinice u Ukrajini.

Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da je rusko vojno zapovjedništvo obustavilo slanje novih, već formiranih postrojbi u Ukrajinu zbog nedavnih ruskih gubitaka i općeg nepovjerenja prema ruskom vojnom zapovjedništvu, faktora koji su uzrokovali da velik broj dragovoljaca kategorički odbije sudjelovati u borbama.

Ova je procjena još uvijek nepotvrđena, ali nizak moral zbog uspjeha u ukrajinskoj protuofenzivi mogao bi se pokazati razarajućim za ionako slabu sposobnost Kremlja da stvori značajne borbene sposobnosti.

Raspoređivanje ovih novoustrojenih jedinica za jačanje obrambenih linija protiv ukrajinskih protuofenziva bilo bi operativno zdrava odluka ruskog vojnog vodstva, a odgoda ili potencijalna obustava ovih raspoređivanja omogućit će ukrajinskim trupama dovoljno vremena da se konsolidiraju i zatim nastave ofenzivu, ako to odluče, bez suočavanja s novopristiglim i svježim (iako nedovoljno obučenim i nedovoljno jakim) jedinicama.

The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH — Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022