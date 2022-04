Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažuriranu kartu koja prikazuje manevre ruskih snaga u Ukrajini.

Prema procjenama britanskih obavještajaca, dodatne ruske snage na istok Ukrajine ulaze preko granice s Rusijom. Obavještajci predviđaju da će Rusi s Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Rusija anektirala 2014. godine, krenuti s juga prema Zaporižji, Melitopolju, Berdjansku i Hersonu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 April 2022



