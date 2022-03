FOTO Britanci objavili novu kartu: Rusi nadoknađuju sposobnost masovnim napadima

Britanska vojna obavještajna služba rekla je danas da su ruske postrojbe, koje trpe velike gubitke u Ukrajini, bile prisiljene vratiti se kući i u susjednu Bjelorusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile.

“Takva aktivnost znači daljnji pritisak na ionako napetu rusku logistiku i pokazuje teškoće koje Rusija ima u reorganizaciji svojih postrojbi na isturenim položajima unutar Ukrajine”, priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

Rusija će vjerojatno i dalje nadoknađivati svoju smanjenu sposobnost kopnenih manevara masovnim topničkim i raketnim napadima, dodalo je ministarstvo.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



