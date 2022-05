Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu napada na Ukrajinu.

Kako javljaju britanske službe, najveće se borbe i dalje odvijaju na istoku i jugu Ukrajine. Na meti su ponajviše Harkiv, Izjum i dijelovi Luhanska i Donjecka na istoku zemlju. Ruske snage se grupiraju oko Izjuma, pokazuju britanski podaci.

Na jugu se najveće bitke bode oko Mariupolja koji je upotpunosti opkoljen, Berdjanska, Melitopolja i Hersona. Ruska zračna aktivnost prvenstveno je usmjerena na južnu Ukrajinu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 May 2022



