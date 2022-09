Teretni avion je pri slijetanju po olujnom vremenu u subotu rano ujutro prekasno sletio na pistu aerodroma kod južnog francuskog grada Montpelliera i završio kljunom u obližnjem jezeru, zbog čega je aerodrom zatvoren, javile su vlasti.

Tročlana posada Boeinga 737 nije ozlijeđena.

West Atlantic Cargo 737 overruns the runway while landing at Montpellier Airport in France coming to a rest at the edge of a lake. Both pilots evacuated safely. The runway is closed until further notice. https://t.co/2Np3GXp8i3 pic.twitter.com/102Gz9zXEo