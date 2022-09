FOTO Lovac na oluje u oku uragana: “Ovo je najgori u kojem sam bio”

Uragan Ian približava se u srijedu Floridi, a stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva ispraznili su police s namirnicama, zatrpali prozore daskama i evakuiraju se u skloništa.

Ian je ojačao u iznimno opasan uragan 4. kategorije, priopćio je u srijedu američki Nacionalni centar za uragane (NHC). No kasnije je objavio da se očekuje se da će Ian malo oslabiti kad stigne na kopno.

NHC je naveo da se Ian kreće oko 130 kilometara jugozapadno od Punta Gorde na Floridi s udarima vjetra od 250 kilometara na sat.

Lovac na oluje Nick Underwood kazao je da u svojoj šestogodišnjoj karijeri letova u oko uragana nije svjedočio ničemu sličnom.

“Ovaj let u uragan Ian bio je najgori na kojem sam ikada bio. Nikada nisam vidio toliko munja u oku”, napisao je na Twitteru te dodao:

“Ovo je bilo oko. Vidi se zakrivljenost. Obratite pažnju da je ovo za vrijeme noći, a svjetlo je od munja.”

Absolutely wild. All of this in the eye, in which we circled for some time to deploy the UAS (uncrewed aerial system).



A high end Cat 4 storm. Nearly Cat 5.



All of this at 8,000 feet above the ocean. I’m glad we only did one pass. pic.twitter.com/hd2L7icLQY