Talijanski karabinjeri morali su mecima bušiti gume vozila koje je probilo policijsku blokadu u Ulici Pavla VI. nakon što se vozač nije htio zaustaviti. Kako piše talijanska Corriere Della Sera, umjesto da se zaustavi, BMW je dodatno ubrzao pa je krenula potjera.

Sve je završilo kad se BMW zabio u oklopno vozilo. Policija je potom opkolila automobil, ali vozač se zabarikadirao, pa su morali razbiti staklo kako bi ga izvukli. Ni tu nije bio kraj. Vozač je nasrnuo na policajce, pa su ga priveli tek nakon uporabe električnog pištolja. Vozač je uspio ozlijediti dva policajca, koja su prebačena u bolnicu, ali nisu u životnoj opasnosti. Za vrijeme potjere kroz prozor BMW-a bacio je novčanik i sat.

🔴Inseguimento in #Vaticano: non si ferma all'alt, sfonda le transenne e si schianta contro una volante.

L'uomo, un 38enne di origine albanese, ha precedenti. Per fermarlo è stato utilizzato anche il teaser. Due agenti feriti, medicati in ospedale pic.twitter.com/N76ccC5JgP