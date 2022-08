Fauci se povlači s dužnosti Bidenova glavnog medicinskog savjetnika

Podijeli:







Izvor: KEVIN DIETSCH / AFP / POOL

Dr. Anthony Fauci u ponedjeljak je objavio da se u prosincu povlači s položaja ravnatelja Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID) i da više neće obavljati dužnost glavnoga medicinskog savjetnika američkog predsjednika Joea Bidena.

Fauci (81) će odstupiti i s mjesta šefa NIAID-ova Laboratorija za imunoregulaciju.

“Premda odlazim sa sadašnjih pozicija, ne idem u mirovinu”, rekao je Fauci. “Nakon više od 50 godina državne službe planiram nastaviti sljedeću fazu svoje karijere dok još imam toliko energije i strasti za svoje profesionalno područje.”

Stručnjak za zarazne bolesti i vodeći američki epidemiolog bio je na dužnosti ravnatelja NIAID-a od 1984., a 2020. je postao glavni američki ‘korona-liječnik’ koji je prenosio stajališta američke vlade o suzbijanju pandemije covida-19.

Prošli mjesec Fauci je Reutersu rekao da se planira povući s dosadašnjih funkcija do kraja prvoga mandata aktualnog predsjednika Joea Bidena, no čini se da će se to dogoditi puno prije.

