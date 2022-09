Podijeli:







Izvor: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Lijes kraljice Elizabete II. u ponedjeljak je stigao na konačno počivalište u palaču Windsor. Time je dovršio svoje dugo putovanje od dvorca Balmoral do Edinburgha pa do palače Buckingham i zatim Westminstera, naposljetku i do kapele Sv. Jurja u dvorcu Windsor.

Tisuće ožalošćenih stajalo je uz ulice kako bi uputili posljednji pozdrav kraljici, nakon cijele svečane ceremonije njenog ispraćaja.

Nakon pompe državnog sprovoda u Westminsteru, na kojem su bili politički lideri iz zemalja širom svijeta, nešto intimniji ispraćaj se održao u kapeli Sv. Jurja, prenosi CNN.

Na kraju tog obreda kraljičin lijes je spušten u kraljevsku grobnicu, počivalište mnogih monarha iz britanske prošlosti. Ispod kapelice leže tijela kralja Georgea III., Georgea IV., Georgea V., Williama IV. i drugih. Prošle godine tamo je položen i lijes princa Philipa, kraljičinog supruga.

No, prije ukopa, kralj Charles je došao do lijesa i na njega stavio zastavu vojne jedinice Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards. Radi se o najstarijoj jedinici britanske vojske koja se osim sudjelovanja u vojnim akcijama bavi i tjelohraniteljskim zadaćama i zaštitom britanskih monarha.

Zatim je lord Chamberlain, koji je vrhovni dužnosnik kraljevskog kućanstva, slomio svoj službeni štap i stavio ga na lijes. Ceremonijalno lomljenje tankog štapa trebalo bi napraviti simetriju s tri predmeta, tzv. instrumentima države – krunom, žezlom i kuglom – koji su u međuvremenu uklonjeni s lijesa.

Dok se kraljičin lijes spuštao u grobnicu, dekan Windsora izgovorio je psalm, a nakon toga čovjek s titulom Garter King of the Arms, zadužen za ceremonije i kraljevsku heraldiku, izgovorio je sve titule pokojne kraljice. Time se završio javni dio svečanosti posvećen njoj.

Kraljičino tijelo spušteno je u kriptu, ali grobnica nije njeno konačno počivalište. Kasnije u ponedjeljak navečer održat će se privatni obred ukopa na kojem će biti samo članovi kraljevske obitelji i tada će se kraljica premjetiti u memorijalnu kapelicu kralja Georgea VI. Tamo će se lijes s kraljicom Elizabetom konačno smjestiti pored njenih roditelja, kralja Georgea VI., kraljice Elizabete i kraljice majke.

Lijes s princom Philipom će se također premjestiti, tako da kraljica može biti položena pored svog muža s kojim je bila u braku 73 godine. Iako će kapelica biti privremeno zatvorena za javnost u ponedjeljak za vrijeme privatnog obreda, ona je obično otvorena, tako da će Britanci kasnije moći dolaziti i uputiti posljednji pozdrav kraljici na njenom konačnom počivalištu.

