Evo kako bogati Rusi zaobilaze EU-ovu zabranu letova

Podijeli:







Izvor: Alessandro RAMPAZZO / AFP / Ilustracija

Europska unija zabranila je ruske letove u svojem zračnom prostoru zbog invazije Moskve na Ukrajinu, ali ruski putnici još uvijek obilaze zemlje EU-a.

Ruski turisti mogli su putovati do različitih odredišta EU-a jednostavnom vožnjom preko sjeverozapadne granice zemlje do Finske i prolaskom do međunarodne zračne luke Helsinki-Vantaa.

Od zabrane letova u EU-u Finska je postala ključno tranzitno čvorište za ruske turiste, toliko da se njihovi luksuzni automobili pakiraju u garaži u zračnoj luci u Helsinkiju, izvijestio je u utorak AFP.

VEZANE VIJESTI Kamenjecki o atentatu na Duginu: Rusi su i prije znali ubijati svoje ljude Putinov saveznik Lukašenko čestitao Ukrajincima Dan neovisnosti

“Zračna luka u Helsinkiju trenutno bilježi puno ruskog turizma”, izjavio je za AFP finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto.

To je slučaj otkako je Rusija 15. srpnja ublažila ograničenja putovanja zbog covida, što je povećalo promet na graničnim prijelazima za 80% u samo mjesec dana od lipnja. Situacija je razljutila mnoge Fince, kojima je teško prihvatiti Ruse koji ljetuju u Finskoj dok je Kremlj još uvijek u ratu s Ukrajinom.

Finska planira ograničiti ruske turističke vize od 1. rujna, navodi se u priopćenju ministarstva vanjskih poslova objavljenom prošlog tjedna. Međutim, Rusi i dalje mogu ući u Finsku s vizama koje su izdale druge zemlje EU-a u schengenskoj regiji. Kako sada stvari stoje, dvije trećine Rusa prelazi u Finsku preko njezine istočne granice s vizama koje su izdale druge zemlje EU, rekla je finska granična straža za AFP.

“Oni dolaze ovdje s schengenskim vizama koje su izdale različite zemlje, a zatim nastavljaju dalje preko zračne luke u Helsinkiju”, rekao je Haavisto. Prema schengenskim pravilima, Finska ne može jednostrano uskratiti ulazak onima koji imaju valjane vize.

Ministri vanjskih poslova EU trebali bi sljedećeg tjedna raspravljati o zabrani viza za ruske državljane na razini cijele regije, ali ne misle kako je to dobra ideja za sve zemlje članice jer možda ima onih koji žele pobjeći od režima Vladimira Putina.

“Ovo nije rat ruskog naroda, ali je Putinov rat”, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz prošlog tjedna na tiskovnoj konferenciji, piše Insider.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.