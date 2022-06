Europski parlament zabranio ulazak u zgradu ruskim lobistima

Europski parlament jučer je zabranio ulazak u zgradu lobistima koji zastupaju interese Rusije u vrijeme njene invazije na Ukrajinu.

“Predstavnici ruskih kompanija više ne mogu ući u Parlament, a odluka stupa na snagu odmah. Ne smijemo im dozvoliti ni najmanji prostor da šire propagandu i lažni toksični narativ o invaziji”, napisla je na Twitteru predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises.



We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine.



We will remain united & strong against autocrats.