Europska komisija: Odlazak Johnsona ne mijenja naš stav prema Sjevernoj Irskoj

Izvor: Ben Stansall / AFP / Ilustracija

Mogućnost odlaska britanskog premijera Borisa Johnsona ne mijenja odlučnost EU-a da "traži rješenja" za spor oko carinskih dogovora u Sjevernoj Irskoj nakon Brexita, priopćila je u četvrtak Europska komisija, a prenose agencije.

“S naše strane, politički razvoj događaja ne mijenja naš stav u odnosu na protokol (o Irskoj i Sjevernoj Irskoj), u odnosu na naš rad s britanskim vlastima, sa Sjevernom Irskom”, rekao je glasnogovornik Komisije Daniel Ferrie zadužen za odnose Europske unije s UK.

“Naše je stajalište da tražimo rješenja u vezi s provedbom protokola i to je to, to se ne mijenja”, dodao je.

Kazao je da je prekršajni postupak pokrenut protiv Londona u rujnu 2021. zbog kršenja protokola “i dalje u tijeku”.

Irskki premijer Micheal Martin smatra da nakon ostavke britanskog kolege Borisa Johnsona u četvrtak Irska i Britanija imaju priliku popraviti odnose koji su u posljednje vrijeme bili zategnuti zbog Brexita.

“Iako smo premijer Johnson i ja aktivno surađivali, nismo se uvijek slagali, a odnosi između naših vlada u posljednje su vrijeme bili napeti i izazovni”, rekao je Martin u izjavi.

“Sada imamo priliku vratiti se pravom duhu partnerstva i uzajamnog poštovanja koji je potreban za podupiranje dobitaka sporazuma na Veliki petak”, dodao je on misleći na sjevernoirski mirovni sporazum iz 1998.

“Premijer je donio ispravnu odluku”

Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koju mediji spominju kao jednu od mogućih nasljednica na dužnosti premijera, pozvala je na jedinstvo zemlje, ocijenivši da je Boris Johnson dobro učinio kad se povukao s dužnosti premijera.

“Premijer je donio ispravnu odluku”, rekla je. “Sada trebamo smirenost i jedinstvo i nastaviti s upravljanjem dok se ne izabere novi čelnik.”

Ministrica unutarnjih poslova Priti Patel objavila je, u trenucima dok se čekala potvrda Borisa Johnsona da daje ostavku na čelo Konzervativne stranke, da je usredotočena na posao koji je pred njom.

Tvitajući nekoliko minuta prije objave ostavke, Patel je rekla da će nastaviti voditi britansko ministarstvo unutarnjih poslova.

“U ovom kritičnom trenutku moja dužnost je nastaviti voditi ovaj državni ured, zaštititi nacionalnu sigurnost i zaštititi građane naše zemlje.”, napisala je.