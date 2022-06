EK predlaže da Ukrajina dobije status kandidatkinje za članstvo u EU-u

Europska komisija podržala je ideju da Ukrajina postane kandidat za Europsku uniju. Ovaj potez dovodi Ukrajinu još jedan korak bliže Uniji.

“Predlažemo da se Ukrajini da status kandidatkinje”, napisala je u tvitu predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, dodavši da zemlja mora provesti brojne važne reforme.

“Ukrajina je jasno pokazala predanost životu prema europskim vrijednostima i standardima i uputila se, prije rata, na put prema Europskoj uniji”, napisala je.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.



Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.



And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l