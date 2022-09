“Obraćam vam se s osjećajem duboke tuge. Njezino Veličanstvo je tijekom života bila nadahnuće i primjer cijeloj obitelji i dugujemo joj velik dug koji obitelj može dugovati na ljubavi, nježnosti, razumijevanju i primjeru. Živjela je dobar život”, rekao je na početku.

“Osim osobne tuge s većinom od vas dijelimo dubok osjećaj zahvalnosti tijekom kojih je moja majka služila narodima. 1947. na svoj 21. rođendan tijekom jednog prijenosa iz Capetowna obećala je služiti cijeli život svom narodu. To je bilo više od obećanja. Bila je to duboka osobna obveza. Žrtvovala se za tu svoju dužnost. Njezina predanost i posvećenost nikad nije posustala.

Tijekom svoje službe vidjeli smo ljubav prema tradiciji zajedno s time što je podržavala napredak u svim nacijama. Ljubav, divljenje i sve ostalo što je nadahnjivala postao je zaštitni znak njezine vladavine. Ona je kombinirala te kvalitete uz toplinu, humor i uvijek je uspijevala vidjeti najbolje u ljudima.

Odajem počast uspomeni na svoju majku i njezinoj službi. Znam da njezina smrt donosi veliku tugu i dijelim taj osjećaj.

Kad je došla na prijestolje, svijet se borio s posljedicama Drugog svjetskog rata. Tijekom 70 godina države su se promijenilo. Kroz sve promjene i izazove naša nacija prosperirala je i razvijala se. Naše vrijednosti su ostale i moraju ostati konstanta. Uloga i dužnosti monarhije također ostaju kao i odnos i obveze monarha prema Engleskoj crkvi.

Obećajem da ću se pridržavati ustavnih načela. Služit ću vam s lojalnošću, poštovanjem i ljubavlju. Moj će se život promijeniti. Više toliko vremena neću moći posvećivati humanitarnom radu, ali znam da će se on nastaviti od strane drugih. Ovo je i vrijeme promjene za moju obitelj. Računam na pomoć svoje voljene supruge Camille. Otkako smo se vjenčali prije 17 godina, ona je postala moja kraljica supruga. Znam da će u svoju novu ulogu unijeti posvećenost.

Kao moj nasljednik William sad preuzima škotsku titulu i preuzima odgovornosti i dužnosti za vojvodstvo Cornwella koje sam imao više od 50 godina. Ponosno ga proglašavam princom od Walesa. Uz Catherine naši novi princ i princeza od Walesa nastavit će nadahnjivati i pomoći da se oni s margina dovedu u centar.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



