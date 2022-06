Kineski proizvođač električnih automobila Nio kaže da su dvije osobe poginule kada je jedno od njegovih vozila palo s trećeg kata sjedišta u Šangaju. Riječ je o jednom članu osoblja i osobi iz partnerske tvrtke.

Incident se dogodio u srijedu oko 17:20 po lokalnom vremenu, priopćila je tvrtka. Ljudi koji su poginuli bili su u vozilu dok je padalo sa zgrade, piše BBC.

“Naša tvrtka surađivala je s Odjelom javne sigurnosti na pokretanju istrage i analize uzroka nesreće. Na temelju analize stanja na mjestu događaja, u početku možemo potvrditi da se radilo o nesreći (koju vozilo nije uzrokovalo)”, stoji u priopćenju tvrtke.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ