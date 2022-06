Postoji sumnja da je u utorak rano ujutro Ukrajina napala vojnu bazu oko 60 kilometara unutar ruskog teritorija, javio je Daily Mail.

Snimke prikazuju nešto što je izgledalo kao raketni trag na nebu iznad grada Klinci u utorak rano ujutro, praćen oblakom dima koji se diže iz obližnje baze.

Potom su vojnici u helikopterima stigli da bi pregledali nešto što je izgledalo kao krater od bombe, nakon što su lokalni kanali na Telegramu obavijestili da se požar proširio na stambeni blok u blizini.

#Breaking : After the explosion in the city of Klintsy (Bryansk region), a helicopter could be seen flying in the sky pic.twitter.com/c3bm1Zp7J1

“Vozio sam se na posao… Čulo se prelijetanje rakete, nakon čega su me nazvali i rekli da je došlo do eksplozije u Klinciju”, rekao je muškarac koji je snimio trag projektila.

🧵#RUSSIA: A military base/munitions depot is on fire in Klintsy, #Bryansk - 50km from the border with #Ukraine. Multiple large explosions. Eyewitness stories vary - 1) Helicopter attack 2) Sound of attempted rocket launch from the location followed by explosions. 🔥 pic.twitter.com/tdG6HLjP4E