Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće o ratu u Ukrajini.

Prema njemu, Rusija je kaznila nekoliko visokih vojnih dužnosnika zbog neuspjeha na bojištu u Ukrajini.

General-pukovnik Serhij Kisel smijenjen je zbog neuspjeha u zauzimanju Harkiva, a vice admiral Igor Osipov vjerojatno je suspendiran zbog potonuća krstarice Moskva u oružju. Šef Glavnog stožera ruske vojske Valerij Gerasimov vjerojatno je još uvijek na svojoj poziciji, ali nije jasno ima li i dalje povjerenje predsjednika Vladimira Putina, stoji u britanskom izvještaju.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qqKi2Uagzx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1JYJHtSWRT