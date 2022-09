Podijeli:







Izvor: N1

Hrvatski veleposlanik u Londonu Igor Pokaz gostovao je u Newsroomu i komentirao smrt engleske kraljice Elizabete II. Smatra kako će se Charles dobor snaći u ulozi kralja.

“Ovo je kraj jedne ere i tako svi gledaju na to. Kraljica je vladala više od 70 godina. Dvije trećine stanovništva Velike Britanije rođeno je za vrijeme njezine vladavine. Neki od političara rekli su da je ona bila oslonac u britanskom društvu. Njezin odlazak je nenadoknadiv”, rekao je Igor Pokaz.

Uvjeren je da će Charles biti jako dobar kralj.

“Bit će je teško naslijediti, ali smatram da se to ne može uspoređivati. On će imati drugačiji stil vladanja. Vjerojatno će ići k tome da bude manji broj članova kraljevske obitelji. Neki bi možda voljeli da se on javno zalaže za različite politike poput zaštite okoliša, iako znamo da monarsi ne bi trebali iznositi svoje političke stavove. Zna se da je sa svim premijerima imala iznimno dobar odnos. Ne zna se o čemu je s njima razgovarala, ali tradicija je bila takva da nitko ne govori ništa nakon tih sastanaka. Vjerujem da će se takav odnos nastaviti i s kraljem Charlesom”, rekao je.

