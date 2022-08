Podijeli:







Izvor: Ramil Sitdikov / Sputnik / Profimedia

Finska premijerka Sanna Marin pozvala je države članice EU-a da zabrane ili ograniče ulazak ruskim turistima u zemlje Schengena, a isto je napravila i estonska premijerka Kaja Kallas, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Rusi trebali živjeti u svojoj zemlji dok ne promijene filozofiju. Odgovor Kremlja nije trebalo dugo čekati.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je zapadne zemlje da zabrane ulazak svim građanima Rusije. U intervjuu za Washington Post rekao je da bi najmoćnija sankcija protiv Rusije bilo zatvaranje granica.

“Rusi otimaju tuđu zemlju. Neka žive u svom svijetu dok ne promijene filozofiju”, kazao je Zelenski.

Sanna Marin dala je intervju za finsku državnu televiziju Yle u kojem se prvi put osvrnula na temu ruskih turista u Europi, o čemu se u toj zemlji naveliko razgovara, prenosi Yle.

“Nije pravedno da istovremeno Rusija vodi agresivan, brutalan rat u Europi, a Rusi žive normalno, putuju po Europi, igraju se turista. To nije pravedno”, rekla je Marin.

Finsko-ruska granica otvorena je turistima u srpnju nakon što su obje zemlje ukinule restrikcije koje je donijela pandemija koronavirusa. Marin je rekla da će zemlje EU-a zajedno odlučiti o tom problemu. Sankcije se dosad nisu odnosile na turizam.

Finnish 🇫🇮 PM Sanna Marin today: “It’s not right that at the same time as Russia is waging an aggressive, brutal war of aggression in Europe, Russians can live a normal life, travel in Europe, be tourists. It's not right,” https://t.co/9u13ZUE1KS — Marten Kokk (@martenkokk) August 8, 2022

Finsko je ministarstvo upozorilo da mnogi Rusi, koji imaju turističke vize za Finsku, tu zemlju koriste samo kao tranzit prema nekoj drugoj ljetnoj destinaciji. Marin tvrdi da se o tome u državnom vrhu uvelike raspravlja.

O istoj se temi danas na Twitteru očitovala i estonska premijerka Kaja Kallas.

“Prestanite izdavati turističke vize Rusima. Putovanje po Europi je privilegija, a ne ljudsko pravo. To znači da dok zemlje Schengena izdaju vize, ruski susjedi podnose teret (Finska, Estonija i Latvija). Vrijeme je da se Rusiji ukine turizam”, napisala je.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Nije trebalo dugo čekati odgovor iz Kremlja.

“Odmah nakon klauna ukrajinskog crvenog tepiha, estonska madam proizvela je još nacističkih budalaština kojima cilja ruske građane: “Putovanje po Europi je privilegija, ne ljudsko pravo.”

Dođe mi da je podsjetim na još jednu izreku: “Vaša sloboda nije vaša zasluga, nego naša greška”, napisao je Dmitrij Medvedev na Twitteru.

Following the Ukrainian carpet

clown, the Estonian madame

churned out more Nazi drivel targeting Russian citizens: “Visiting Europe is a privilege, not a human right”.



It makes one want to remind her of another saying: “You being at large is not your merit, but our shortcoming” — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 9, 2022

