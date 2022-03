Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u svoj 25. dan. Više od 3,3 milijuna izbjeglica pobjeglo je iz Ukrajine preko zapadnih granica, rekla je potpredsjednica vlade Irina Veresčuk, a još oko 2 milijuna raseljeno je unutar zemlje. Najmanje 6.623 osoba je evakuirano kroz humanitarne koridore iz ukrajinskih gradova u subotu. Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je ubijeno gotovo 14.400 ruskih vojnika te da su uništili tisuće komada ruske opreme. Gradske vlasti u Mariupolju tvrde da je nekoliko tisuća stanovnika deportirano u Rusiju. Kažu da su okupatori prisilno odveli tisuće ljudi, uglavnom žene i djecu koji su se skrivali od bombardiranja. Teške borbe u nedjelju se nastavljaju u Mariupolju, Černihivu, Kijevu i drugim gradovima. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski upozorio je da, propadnu li pregovori, to može značiti i 'treći svjetski rat'. Iz Bijele kuće priopćili su kako nije planiran posjet predsjdnika Joea Bidena Ukrajini idući tjedan kada će boraviti u Europi.

Poruka predsjednika Volodimira Zelenskog

Bijela kuća kaže da Biden ne planira posjetiti Ukrajinu

UN: Najmanje 902 civila ubijeno u Ukrajini, 10 milijuna ljudi raseljeno

Bombardirana škola u Mariupolju

Božinović: Spremni smo primiti 20.000 osoba

22:58 Kijevom odjekuju eksplozije

Ekipa CNN-a s terena javlja da je Kijevom odjeknulo nekoliko eksplozija.

22:51 Evakuirano više od 7.000 ljudi

Preko humanitarnih koridora u nedjelju je evakuirano 7,295 osoba, rekla je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk, prenosi BBC.

Sigurne su četiri od ukupno sedam ruta, dodala je. Iz Mauripolja u Zaporižje evakuirano je 3.985 osoba, rekla je, dodavši kako vlada u ponedjeljak planira poslati oko 50 autobusa kako bi pokupili evakuirane iz opkoljenog lučkog grada.

22:46 Grčki konzul u Mariupolju: Ono što sam vidio nadam se da nitko više neće vidjeti

Generalni konzul Grčke u Mariupolju, posljednji diplomat zemlje članice EU-a koji je napustio opkoljenu luku, rekao je u nedjelju kako se Mariupolj pridružuje popisu mjesta poznatih po tome što su uništena u ratu.

Manolis Androulakis pomogao je desecima grčkih državljana i etničkih Grka da pobjegnu iz grada koji su razrušile ruske snage. U utorak je napustio Mariupolj i nakon četverodnevnog putovanja kroz Ukrajinu preko Moldavije prešao u Rumunjsku, zajedno s još 10 grčkih državljana.

“Ono što sam vidio nadam se da nitko više neće vidjeti”, kazao je Androulakis po slijetanju u nedjelju u atensku zračnu luku.

22:20 Rusija postavila rok za predaju Mariupolja

Rusija je Ukrajini dala rok do 5 ujutro da preda Mariupolj, nakon čega kaže da će pustiti 130.000 preostalih civila da odu, javlja RIA.

22:02 Moskva tvrdi da napreduje u Ukrajini

Ruska vojska napredovala je još 12 kilometara u istočnoj Ukrajini te je stigla do mjesta Nikolske kod Mariupolja, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov, objavio je Interfax, a prenosi dpa.

21:50 Johnson obećao još vojne potpore Ukrajini

Britanski premijer Boris Johnson obećao je nastavak vojne potpore Ukrajini u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u nedjelju poslijepodne, prenosi BBC.

“Premijer je istaknuo daljnju predanost Ujedinjenog Kraljevstva radu s međunarodnim partnerima na koordinaciji potpore za jačanje samoobrane Ukrajine”, priopćeno je iz Downing Streeta.

Obojica čelnika naglasila su važnost sankcija u vršenju pritiska na ruskog čelnika Vladimira Putina i osudili su brutalne napade na nedužne civile nakon užasnih bombardiranja Mariupolja, stoji u priopćenju.

Johnson je objavio na Twitteru da je izložio Zelenskiju kako će raditi na promicanju interesa Ukrajine na sastancima NATO-a i G7 ovog tjedna.

“Velika Britanija će nastaviti jačati vojnu, gospodarsku i diplomatsku potporu kako bi pomogla okončati ovaj užasan sukob”, tvitao je Johnson.

I spoke to President @ZelenskyyUa this afternoon to set out how I will be working to advance Ukraine’s interests at meetings of NATO and the G7 this week.



The UK will continue to step up military, economic and diplomatic support to help bring an end to this terrible conflict.