Dva velika požara u Rusiji: Gore tržnica i željeznička postaja

U Rusiji su tijekom dana buknula dva velika požara. Prvi na željezničkoj postaji u Nižnjem Novgorodu, a drugi na tržnici Vikalina u Vladikavkazu.

Vatra je u Nižnjem Novgorodu zahvatila površinu od 2500 kvadratnih metara, a ruski mediji navode da se zapalila cisterna u kojoj je bio razrjeđivač. U gašenju vatre sudjelovalo je 55 vatrogasaca.

#Russia continues to burn: today there is a fire in one of the hangars at the #Vikalina market in #Vladikavkaz#Russia #RussiaUkraineWar #Ukraine #UkraineRussiaWar https://t.co/EZfPArUnro