Izvor: SAUL LOEB / AFP / N1

Kolumnist portala Telegram.hr Đivo Đurović u program N1 Studija uživo uključio se iz New Yorka te analizirao razvoj slučaja bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji se našao pod ozbiljnim istragama.

Komentirajući činjenicu da se Donald Trump pozvao na 5. amandman koji američkim državljanima pruža mogućnost da ne svjedoče ako će im to pogoršati situaciju, Đurović je kazao da bi to u suštini trebalo značiti da je on politički mrtva osoba, ali da se to u njegovom slučaju ne može sa sigurnošću zaključiti.

“Politički bi to u svakom drugom slučaju značilo da ta osoba nema neke ozbiljne političke ambicije za budućnost. Težina te odluke da se brani šutnjom implicira da postoji neka vrsta odgovornosti i ta bi osoba politički bila vrlo lako ‘izbušena’ u skoroj budućnosti. Naravno, to s Trumpom ne mora biti slučaj s obzirom da znamo da su mnoga politička pravila na njemu prestala biti primjenjiva. Ali sam Trump je govorio – tko se govori na 5. amandaman, ili mafija ili oni koji su krivi, time priznaješ da si kriv”, rekao je Đurović dodajući se na američkoj televiziji zadnjih 24 sata vrte upravo takvi primjeri njegovih izjava.

“U svakom slučaju, očito je riječ o nečemu gdje on nije imao dovoljno argumenata da se brani, a da se ne uvali u još veće probleme”, dodao je Đurović.

“Gdje je bilo dima, ima i vatre”

Osvrnuo se i na činjenicu da je Trump jedini američki predsjednik koji je odbio razotrkiti svoju financijsku situaciju kada je došao na vlast.

“Objava poreznih prijava, godišnjih izvještaja koje podnose poreznoj službi, nešto je što je čak i Richard Nixon radio, već u njegovo doba je to ustanovljeno. Trump se izvlačio da je on poslovni čovjek koji ima velike prihode, firme i nekretnine te da je to previše komplicirano. Pokazuje se da će očito biti vatre tamo gdje je bilo i dima”, ocjenjuje Đurović.

Đurović smatra da trenutno najveću opasnost za Trumpa predstavlja njegova odgovornost za pokušaj državnog udara ili puča 6. siječnja 2021.

“To je nešto za što je zapriječena i veća kazna, za što je i više svjedoka. Da sam Trump, ja bih zbog toga više brinuo. Potom ide ovo pitanje u New Yorku za prijevare njegovih tvrtki”, navodi Đurović.

Napominje da još nije jasno s kojim slučajem je povezan dolazak FBI-ja u Trumpov resort, ali u slučaju da se tu radi o tome da je Trump trgovao papirima koje je zadržao nakon mandata, što nije smio, to bi čak moglo doći na prvo mjesto, smatra Đurović.

Alarm za američku demokraciju

“On može ili umrijeti ili završiti u zatvoru. Inače je Republikanska stranka njegov taoc zauvijek. Ovo je jedan od ta dva puta, s obzirom da se čini da je iznenađujuće dobrog zdravlja. Ovo je jedini put da ga se Republikanci riješe”, pojašnjava Đurović.

Ukazuje i na opasnost koji Trumpovi republikanci štićenici predstavljaju za američku demokraciju.

“Ti ljudi, koji nisu samo Trumpovi štićenici, nego su ljudi koji su dobili predizbore s tvrdnjom da su prošli izbori ukradeni, namješteni. Ti ljudi, ako pobjede na ovim izborima u studenom, oni će za dvije godine odlučivati tko će biti predsjednik. Dakle, ljudi koji su deklarirani antidemokrati.

Moguće je da će doći u nekim državama u priliku odlučivati o ishodu izbora. To nije samo alarm za Republikansku stranku, koja je gotova već godinama, nego je alarm za američku demokraciju. Pitanje je hoćemo li imati slobodne i demokratske 2024. godine i hoće li biti poznat ishod izbora na regularan način”, upozorava Đurović.

