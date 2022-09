Drastični potezi: Zabranili stanodavcima dizanje cijena stanarina

Podijeli:







Izvor: Photo by Bianca Fazacas on Unsplash

Zbog sve većih troškova života uslijed inflacije i rastućih cijena goriva škotska premijerka, Nicola Sturgeon, povukla je drastične poteze i u utorak najavila zamrzavanje stanarina i cijena željezničkog prijevoza.

Sturgeon je u svojoj objavi te odluke, koja osim zamrzavanja stanarine za podstanare uključuje i moratorij na deložacije, astronomske cijene plina i struje u Škotskoj opisala kao “humanitarnu krizu.”

Sky News je kasnije javio da će vlada također fiksirati maksimalan iznos stanarine na 2.500 funti, tj. oko 2.900 eura, mjesečno.

Kriza oko rastućih troškova života je teško pogodila mnoge dijelove Velike Britanije, a osobito se teško osjeća u nekim regijama Škotske. Neki Škoti sad moraju plaćati i do 7.500 eura godišnje samo za struju i plin, prenosi Business Insider.

A situacija bi se mogla pogoršati jer jaz između najviših i najnižih iznosa režija koje ljudi plaćaju trebao bi se udvostručiti do siječnja 2023, po pisanju škotskih novina The Herald. To je sve rezultat rasta veleprodajnih cijena plina do čega je došlo nakon ruske invazije na Ukrajinu, kao posljedica ruskog smanjenja isporuke plina ostatku Europe.

“Smjesta ćemo poduzeti korake kako bismo zaštitili podstanare, i u privatnom i u socijalnom stanodavstvu,” rekla je Sturgeon.

Sturgeon, koja dolazi iz Škotske nacionalne stranke (SNP) koja sebe opisuje kao socijalno-demokratsku, u nastavku je dodala da će i cijene karata u željezničkom prijevozu biti zamrznute do ožujka sljedeće godine, i također najavila povećanje dječjeg doplatka u Škotskoj, na 25 funti tj. 29 eura tjedno. Taj iznos vlada isplaćuje za svako dijete u obiteljima niskih primanja, a povećanje bi trebalo stupiti na snagu u studenom – samo sedam mjeseci nakon što je vlada u travnju taj iznos već udvostručila, s 10 funti na 20 funti tjedno.

I ranije je Sturgeon zbog rekordne inflacije zagovarala odbacivanje periodičnog obračuna za režije, i u utorak je pozvala novu premijerku Velike Britanije, Liz Truss, da vladinom odlukom te cijene zamrzne. “Ona mora odmah zamrznuti račune koje plaćaju građani i tvrtke, mora povećati potpore koje isplaćuje vlada, i mora povećati izdvajanja za javne službe,” Sturgeon je tvitala u utorak, komentirajući Truss i njen dolazak na čelo države.

U SAD-u zamrzavanje stanarina u nijednom trenutku tijekom pandemije nije bilo zakonski automatski propisano ili rašireno – ali druge mjere, poput moratorija na deložacije ili programa potpore za podstanare spasili su više od milijun američkih kućanstava da ne završi na ulici, po istraživanju Sveučilišta Princeton.

“Škotska vlada ne može spriječiti da iznosi na vašim računima lete u nebo, ali zato možemo i najavljujemo korake koji će spriječiti rast vaših stanarina,” kazala je Sturgeon.