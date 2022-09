Dramatične snimke s Floride, brodovi plutaju po cestama, milijuni bez struje

Uragan Ian harao je u srijedu Floridom praćen silovitim vjetrom i obilnim oborinama koje su prouzročile katastrofalne poplave i nestanak struje diljem te američke savezne države.

U blizini putanje uragana, blizu otočja Keys, u nevremenu je potonuo brod s migrantima i obalna straža još traga za 20 ljudi, pošto je troje spasila a četvero je uspjelo doplivati do obale.

Ian je praćen vjetrom koji je puhao 185 km/h stigao na kopno na obali Cayo Coste, na jugozapadu Floride, u 15.05 sati po mjesnom vremenu (21.05 sati po srednjoeuropskom), navodi američko Nacionalno središte za uragane (NHC).

“Uragan je prouzročio katastrofalne poplave”, dodaje ta ustanova.

Ian koji je bio u 4. od 5 kategorija na Saffir-Simpsonovoj ljestvici, sada je oslabio u uragan 3. kategorije, ali i dalje ima razornu moć, navodi isti izvor.

Oko 2 milijuna kućanstava na Floridi bila su u srijedu navečer bez struje, većinom u blizini putanje uragana, objavila je specijalizirana mrežna stranica PowerOutage.

Nekoliko okruga blizu mjesta na kojemu je Ian stigao na kopno gotovo je potpuno bez struje, navodi ta mrežna stranica.

Tako je Punta Gorda, jedan od najsnažnije pogođenih gradova, utonuo u mrak. Tijekom noći je tek poneka zgrada opremljena generatorima bila osvijetljena, čulo se jedino fijukanje vjetra i pljuštanje kiše.

Nekoliko sati ranije grad je doživio kratak predah kada se našao u središtu uragana. No udari vjetra i kiša vratili su se još žešći, rušeći prometne znakove, odnoseći dijelove krovova i lomeći grane drveća.

