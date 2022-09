Dopisnik Reutersa iz Rusije Felix Light na Twitteru je komentirao masovni bijeg Rusa iz zemlje nakon što je ruski lider Vladimir Putin naredio djelomičnu mobilizaciju.

“Peti je dan od proglašenja mobilizacije i znatno je lakše prebrojati muške prijatelje i poznanike koji su ostali u Rusiji nego one koji su se razbježali po Armeniji, Turskoj, Kazahstanu”, piše Light.

Masovni bijeg Rusa Light naziva “egzodusom nezamislivih razmjera”.

“Društvo puca po šavovima”, dodao je.

Five days into Russia’s mobilisation, and it’s far easier to count the male friends and acquaintances who have stayed in Russia than those who’ve scattered to Armenia, Turkey, Kazakhstan. An exodus of unimaginable scale; a society coming apart at the seams.