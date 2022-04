Vladimir Putin prisustvovao uskršnjoj liturgiji u Sabornom hramu Krista Spasitelja u Moskvi. Liturgiju koja je počela nekoliko minuta prije ponoći služio je patrijarh moskovski i cijele Rusije Kiril.

U ovoj crkvi Putin tradicionalno slavi Uskrs. Pored Putina je, kao i prethodnih godina, bio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin.

Kiril je poželio vjernicima duhovnu snagu, mir i isključenost iz komunikacije koja može povrijediti bližnje.

Ruski patrijarh pozvao je vjerni narod da sudjeluje u pomoći stradalima u ratnim djelovanjima i zahvalio svima koji “obavljaju ovu važnu službu”.

Putin is celebrating Orthodox Easter alongside the mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, who he normally does this with instead of the actual family he doesn’t acknowledge in public pic.twitter.com/S0lwXwboex