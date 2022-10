Podijeli:







Dopisnik Telegrama i analitičar iz New Yorka Đivo Đurović u Novom je danu kratko komentirao izbore u Bosni i Hercegovini kao i rat u Ukrajini i njegov utjecaj na Europu i svijet.

“Stanje na Balkanu i Jugoistočnoj Europi nije prioritet američke administracije, ali kontinuitet u podršci rješenju s temeljem u jačanju institucija uspostavljenih od Daytona nadalje, ne treba očekivati da će se tu nešto značajno promijeniti. Sad je Amerika fokusirana na važnije stvari i ovo je logična pozicija”, rekao je Đivo Đurović.

Smatra da Amerikanci u obavještajnom smislu imaju i veću ulogu u ratu u Ukrajini nego što se to javno priznaje:

“To je jedna od stvari koje su javno priznali prošli mjesec nakon uspješne ukrajinske ofenzive na sjeveru. To je navodno pomoglo Ukrajincima da saznaju slabe točke ruske vojske i da je uspjeh djelomično zahvaljujući informacijama u toj razmjeni s američke strane. Od početka rata postoje pretpostavke da SAD opsežno servisira ukrajinsku stranu informacijama o kretanju, položaju i slabostima ruskih vojnih snaga i da su američke oči u obavještajnom smislu, od satelita nadalje, Ukrajincima u velikoj mjeri pomogle. Po javnim priznanjima znamo da je uloga velika, a po ostalom možda je još i veća.”

Također, ističe da je opasnost od nuklearnog rata, primjerice u vrijeme Hladnog rata, bila puno veća, a ipak nije došlo do eskalacije.

“SAD nije u tom smislu pametniji od ostatka svijeta jer otvorena prijetnja nuklearnim oružjem nešto je s čim Amerikanci nemaju više iskustva nego bilo tko drugi. Posljednjih više od 70 godina je obilježio nuklearni tabu, od Nagasakija do danas, velike sile su vodile mnoge ratove, cijeli Hladni rat se vodio, koji je bio puno opasniji i ozbiljniji, pa nismo došli do nuklearnog sukoba ni u kompliciranijim okolnostima. Ovo što Putin radi je zastrašujuće. Ni u Americi ljudi ne vjeruju da će se zbilja koristiti nuklearno oružje, ali nitko ne može sa sigurnošću reći da se to neće dogoditi. Ni u Hladnom ratu se nismo našli u ovakvoj situaciji otvorene prijetnje, Putin prelazi sve granice koje smo dosad poznavali.”

“Ne bih rekao da slijedi zaoštravanje, nego nastavak uspješnih ukrajinskih operacija za oslobađanje ukrajinskog teritorija. Kako će Moskva reagirati, vidjet ćemo”, dodao je Đurović.

Dotaknuo se i eksplozije na Sjevernom toku:

“Rijetko tko vjeruje da je bilo tko sa Zapada odgovoran za eksploziju. Ako znamo sve što je Putin dosad napravio, od trovanja protivnika do osvajanja susjednih zemalja… Europi ni Americi ne odgovara teška zima koja dolazi, ona može Europu baciti u recesiju i političke probleme koji mogu rezultirati izborima i krizama koje nisu u interesu ni EU-u ni NATO-u. Uništavanje plinovoda koji nije u funkciji nema puno koristi. S druge strane, Putinu ovo može donijeti mogućnost da zamuti vodu, da se može uprijeti prstom u nešto drugo…”

