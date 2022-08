Nova Ukrajina – Putinova noćna mora

Podijeli:







Izvor: REUTERS / Valentyn Ogirenko/File

Ukrajina u tuzi, ali prkosno, ove srijede, 24. kolovoza, slavi svoj Dan neovisnosti – točno šest mjeseci nakon ruske invazije.

Danas je to jedna nova Ukrajina i njena snaga raste, smatra Roman Goncharenko, Deutsche Welle.

“Zašto nisam posjetila ovu zemlju prije rata”, nedavno je napisala na Twitteru njemačka novinarka za vrijeme boravka u Ukrajini. Ljutila se što nije vidjela veličanstvene gradove Lavov ili Odesu bez blokada prometnica.

To je pitanje koje si postavljaju mnogi zapadnjaci koji su putovali u Ukrajinu nakon ruske invazije u veljači. Mediji, političari i brojni volonteri često su sada u toj zemlji bili prvi put. Od raspada Sovjetskog Saveza 1991. Ukrajina nikada nije dobila toliko pažnje. Preporuka za putovanje koju je dao tek rat.

Kolegica se s pravom naljutila. Propustila je nešto što se nikada više neće ponoviti. Nije riječ samo o vidljivim tragovima rata. Stara Ukrajina, s izraženim postsovjetskim obilježjima, upravo umire pod ruskim bombama: ljudi, kuće, tvornice – i iluzije. Pozitivan, gotovo bratski odnos s Rusijom više nikada neće biti onakav kakav je bio prije rata. Otuđenost dva naroda, koja je započela nakon aneksije Krima 2014., u međuvremenu ne može biti veća. Mržnja i bijes će oblikovati generacije.

Najveća prijetnja u 100 godina

Uz mješavinu tuge, suza i prkosa Ukrajina 24. kolovoza slavi svoj Dan neovisnosti – osmi put usred rata. Ovoga puta taj datum označava posebnu prekretnicu: točno je šest mjeseci otkako Rusija barbarski pokušava uništiti ukrajinsku neovisnost. Dosadašnja bilanca: Ukrajina krvari i pati, ali stoji. Ona se bori!

Prijetnja zemlji i njezinom narodu toliko je elementarna koliko je bila prije 100-tinjak godina. Tada su boljševici zatrli kratku neovisnost Ukrajine, a potom su rusificirali Ukrajinu prema tradiciji carske Rusije. Može li se povijest ponoviti?

Nema sumnje: Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava učiniti upravo to. Njegova, kao propagandni cilj deklarirana “denacifikacija” Ukrajine nije ništa drugo nego de-ukrajinizacija. Iz područja pod ruskom okupacijom stižu izvještaji kako se sve ukrajinsko, a posebno jezik, potiskuje i uništava. Putinov suludi plan je uništiti Ukrajinu u ratu iscrpljivanja. Ipak on neće u tome uspjeti.

“Generacija neovisnosti” se bori

Šef Kremlja započeo je svoju borbu protiv stare Ukrajine. Ona mu se činila lakim plijenom: gospodarski i vojno mnogo slabija od Rusije, politički često posvađana, socijalno podijeljena, samo polovično podržana od Zapada. Veći dio toga bila je činjenica, a ipak je to bila kolosalna pogrešna procjena.

Šest mjeseci kasnije, Putin ima posla s novom Ukrajinom koja tek nastaje. Konsolidacija je počela već ranije, ipak ruska invazija je sve ubrzala. Nova Ukrajina brzo se oprašta od svega što ju je desetljećima, pa i stoljećima vezivalo za Rusiju: jezik, imena ulica, spomenici. Što je najvažnije, nova Ukrajina uči braniti samu sebe. I brzo uči.

Ova nova Ukrajina vojno je jača nego ikad prije i stalno jača – uz pomoć Zapada, naravno, ali i vlastitom snagom. Za razliku od prije 100 godina, današnja Ukrajina ima odlučujuću prednost: “generaciju neovisnosti”.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je rođen u Sovjetskom Savezu, sa svoje 44 godine pripada upravo toj generaciji. Srž otpora ipak su mladići i djevojke od 20 do 30 godina koji žrtvuju svoje živote na bojištu ili se neumorno kao civilni volonteri brinu za vojsku i prognanike. To je generacija kojoj je sve ukrajinsko samo po sebi razumljivo. Za to se ona bori i to želi i pobijedit će. Ova nova Ukrajina je Putinova noćna mora, komentira Roman Goncharenko za Deutsche Welle.

