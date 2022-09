Stotine uzvanika prisustvovale su kraljičinom pogrebu u Memorijalnoj kapeli kralja Georgea VI.

Pripadnici kraljevske obitelji, njihovo osoblje i važne političke figure prisustvovale su pogrebnoj ceremoniji, a kralj Charles ostavio je prazno mjesto u prvom redu simbolično odajući počast tradiciji koju je pokrenula njegova majka.

Prema kraljevskom protokolu, nitko ne smije sjesti ispred kraljice kako joj ne bi zaklonio pogled, a ovu tradiciju nastavit će i novi kralj. Kapela kralja Georgea VI. bila je privatna kraljičina kapela, no ona se nikada nije osjećala ugodno sjedeći u prvom redu.

Kraljica je obično sjedila u drugom redu sa svojim suprugom, pokojnim princom Phillipom te je ostavljala praznu stolicu u prvom redu kako joj, prema protokolu, nitko ne bi zaklonio pogled. Prošle je godine snimljena na pogrebu svog supruga, princa Phillipa, sjedeći u drugom redu sama zbog tadašnjih ograničenja vezanih uz covid-19.

