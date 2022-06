Čelnici država članica EU-a donijeli su u četvrtak u Bruxellesu povijesnu odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji i obećali europsku perspektivu Gruziji.

“Europsko vijeće je upravo odlučilo dodijeliti kandidatski status Ukrajini i Moldaviji. Povijesni trenutak, današnji dan označava ključni korak na vašem putu prema EU-u”, poručio je preko Twittera predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

Michel je također objavio da su čelnici “priznali europsku perspektivu Gruzije i spremnost da joj dodijele kandidatski status kada riješi preostale prioritete”.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozdravio je odluku, nazvavši je “jedinstvenim i povijesnim trenutkom u bilateralnim odnosima”.

Dvadesetsedmorica su odluku donijela na redovitom sastanku na vrhu, a ranije u četvrtak za tu su odluku glasali i zastupnici Europskog parlamenta.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.



A historic moment.



Today marks a crucial step on your path towards the EU.



Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩



Our future is together.