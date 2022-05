Ramzan Kadirov, čečenski vođa, u snimci na svom kanalu na Telegramu zaprijetio je Poljskoj. Dio snimke je na svom Twitteru objavio novinar BBC-a Francis Scarr.

“Ukrajinsko pitanje je riješeno, ja sam zainteresiran za Poljsku. Što oni pokušavaju postići? Nakon Ukrajine, ako dobijemo zapovijed, u šest sekundi ćemo vam pokazati za što smo sposobni. Bilo bi vam bolje da vratite svoje oružje i svoje plaćenike”, govori Kadirov na snimci.

“Bilo bi vam bolje i da molite službeni oprost za ono što se učinili našem veleposlaniku. Mi to nećemo samo ignorirati, imajte to na umu”, kaže Kadirov, osvrćući se na incident u kojem je u Poljskoj nedavno ruski veleposlanik zaliven crvenom bojom.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you



(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn