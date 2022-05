Svi civili evakuirani iz Azovstalja! Deseci poginulih u raketiranju na sklonište

Strahuje se da je 60 ljudi poginulo u zračnom udaru na školu u regiji Lugansk, koja je služila kao sklonište civilima.

U skloništu u školi nalazilo se oko 90 ljudi, rekao je Segej Haidai, šef regionalne vojne administracije Luganska.

Dodao je da je 30 ljudi izvučeno iz ruševina.

🇷🇺troops dropped an air bomb on a school in the village of Bilohorivka, Luhansk Oblast, said the Luhansk Oblast Head Serhiy Haidai. About 90 villagers were in the building who did not have time to escape. 30 people have already been rescued from the rubblehttps://t.co/xzyDPiu1zc pic.twitter.com/mvTuqrCA3W