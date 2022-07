Brojne reakcije svjetskih lidera zbog napada na Abea: “Zgroženi smo do srži”

Podijeli:







Izvor: KIM KYUNG-HOON / POOL / AFP

Svjetski političari reagirali su na vijest da je upucan bivši japanski premijer Shinzo Abe. Abe je upucan u leđa i prsa tijekom predizbornog govora u gradu Nara.

Nalazi se u bolnici, a prema prvim informacijama iz Japana, Abe nije pokazivao znakove života nakon napada. Događaj su komentirali i svjetski čelnici.

Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je užasnut i tužan zbog napada na Abea. “Moje misli su s njegovom obitelji i voljenima”, napisao je Johnson na Twitteru.

Utterly appalled and saddened to hear about the despicable attack on Shinzo Abe.



My thoughts are with his family and loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

Premijer Indije Narendra Modi tvitao je da je potresen napadom na svog dragog prijatelja Abea. “Naše misli i molitve su s njim, njegovom obitelji i narodom Japana”, objavio je indijski premijer na Twitteru.

Deeply distressed by the attack on my dear friend Abe Shinzo. Our thoughts and prayers are with him, his family, and the people of Japan. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

Bivši američki predsjednik Donald Trump oglasio se o Abeu na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Rekao je da je napad na bivšeg japanskog premijera apsolutno poražavajuća vijest.

“Shinzo je bio moj pravi prijatelj, i što je još važnije, bio je prijatelj Americi. Ovo je strašan udarac za divne ljude Japana koji su ga toliko voljeli i divili mu se. Svi se molimo za Shinza i njegovu obitelj”, napisao je Trump.

“Duboko sam ožalošćen i zabrinut zbog vijesti koje dolaze iz Japana o pokušaju ubojstva bivšeg premijera. Naše misli i molitve su s njegovom obitelji i narodom Japana. Ovo je vrlo tužan trenutak”, rekao je američki državni tajnik Anthony Blinken na sastanku ministara vanjskih poslova G20 na Baliju.

Australski premijer Anthony Albanese napisao je na Twitteru da je šokiran vijestima iz Japana. “Naše misli su sada s njegovom obitelji i Japancima”, tvitao je.

Shocking news from Japan that former PM Shinzo Abe has been shot - our thoughts are with his family and the people of Japan at this time — Anthony Albanese (@AlboMP) July 8, 2022

Bivši premijer Australije Scott Morrison također se oglasio o Abeu. On i Abe su bili u isto vrijeme na dužnosti. Morrison je rekao da je Abe veliki prijatelj Australije. “On je jedan od najvažnijih svjetskih lidera poslijeratne ere. U ovom teškom trenutku naše molitve su s njim, njegovom suprugom Akie i narodom Japana”, napisao je Morrison.

Tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen osudila je napad na Abea na Facebooku i rekla da je on njezin dobar prijatelj. Meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard tvitao je da duboko žali zbog napada i izrazio nadu da će se Abe oporaviti.

Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je da je bila duboko šokirana kada je čula za napad na bivšeg japanskog čelnika.

“Bio je jedan od prvih vođa koje sam upoznala kad sam postala premijerka. Bio je duboko predan svojoj ulozi, ali i velikodušan i ljubazan. Moje su misli s njegovom ženom i narodom Japana. Ovakvi događaji sve nas potresu do srži”, napisala je Ardern na Twitteru.

So deeply shocked to hear about the past PM of Japan-Shinzo Abe. He was one of the first leaders I met when I became PM. He was deeply committed to his role but also generous & kind. My thoughts are with his wife and the people of Japan. Events like this shake us all to the core. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) July 8, 2022

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.