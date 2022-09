Podijeli:







Izvor: Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency/Handout via REUTERS

Britanski šef obrane Sir Tony Radakin kazao je da se ruski predsjednik Vladimir Putin suočava s "rastućim" problemima dok ukrajinske snage nastavljaju protuofenzivne akcije na okupiranom području.

Nakon šest mjeseci rata, ukrajinske snage uspješno su počele provoditi protuofenzivne akcije te su oslobodile neka područja, a ruske snage počele su se povlačiti iz regije Harkiv.

U intervjuu za BBC, Radakin je kazao da “propadaju svi Putinovi vojni strateški ciljevi”.

“Htio je pokoriti Ukrajinu. To se neće dogoditi. Htio je preuzeti kontrolu nad njihovim glavnim gradom. Vidjeli smo da je to propalo još na početk. Vidjeli smo onda da je htio oslabiti NATO. NATO je sad mnogo snažniji, a sada se pridružuju i Švedska i Finska. Želio je slomiti međunarodnu odlučnost, a to je zapravo ojačalo tijekom ovog razdoblja”, kazao je Radakin.

Dodaje da je Putin pod sve većim pritiskom zbog situacije u Ukrajini te nabrojao neke od ključnih problema s kojima se sada suočava ruski lider.

“Njegovi problemi se nagomilavaju. Uvijek je imao problema u smislu osoblja i opreme koju ima, a sada nema dovoljno ljudstva. Ima nedovoljno snaga na terenu”; rekao je.

Dodao je da Ukrajina prihvaća potporu svojih međunarodnih saveznika, koji su Kijevu pružili vojnu potporu usred sukoba te da to “ima učinak na terenu”. To još dodatno doprinosi Putinovom strateškom “neuspjehu”.

Uspjesi Ukrajine izazvali su zabrinutost oko budućnosti rata, a neki istaknuti Rusi izrazili su nezadovoljstvo i frustraciju prema Putinu. Unatoč tome, ruski dužnosnici rekli su da ostaju predani ratu, prenosi Newsweek.