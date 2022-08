Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ratu u Ukrajini, a posebno su se osvrnuli na ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua.

“Nedavna izvješća neovisnih ruskih medija tvrde da je zbog problema s kojima se Rusija suočava u ratu protiv Ukrajine ruski ministar obrane Sergej Šojgu sada marginaliziran u ruskom vodstvu, a operativni zapovjednici izravno izvještavaju predsjednika Putina o tijeku rata”, navode britanski obavještajci.

Dodaju da sada ruski časnici i vojnici s iskustvom s terena tijekom lošeg napretka na bojnom bolju, ismijavaju Šojgua zbog njegovog neučinkovitog vodstva.

“Šojgu se dugo borio protiv svoje reputacije o značajnom nedostatku vojnog iskustva, budući da je većinu svoje karijere proveo u građevinskom sektoru i Ministarstvu za izvanredne situacije”, dodaje se u priopćenju britanskog ministarstva.

