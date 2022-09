Na jugu Ukrajine se i dalje vode teške bitke, uključujući granatiranje okruga Energodar u blizini nuklearne elektrane Zaporižje koju su okupirali Rusi, navodi britansko ministarstvo obrane u svom dnevnom izvješću o situaciji u Ukrajini.

“Unatoč ratu u Ukrajini, ruska vojska je 1. rujna započela vojnu vježbu Vostok 22, godišnju zajedničku stratešku vježbu, koja označava vrhunac godine vojne obuke”, piše ministarstvo na Twitteru.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 September 2022



