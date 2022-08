Ukrajinske oružane snage pojačale su intenzitet topničke vatre diljem južne Ukrajine, a dalekometni precizni udari nastavili su ometati rusku vojnu opskrbu, priopćilo je u utorak britansko ministarstvo obrane.

.Rusija je od početka kolovoza uložila napore da ojača svoje snage na zapadnoj obali rijeke Dnjepar oko Hersona, navodi ministarstvo u svom dnevnom obavještajnom biltenu.

