Britanski obavještajci: Rusko zapovjedništvo smijenilo nekoliko generala

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije obavještajne informacije o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Navode da Ukrajina vjerojatno ponovno konfigurira svoju obranu sektora Sieverodonetsk-Lysychansk, budući da ruske oklopne postrojbe nastavljaju ostvarivati dobitke na južnom rubu područja.

VEZANA VIJEST Koliki su gubici u ratu? Kovačević: Ukrajinska vojska ima velike žrtve

Od početka lipnja rusko visoko zapovjedništvo vrlo je vjerojatno uklonilo nekoliko generala s ključnih operativnih zapovjednih uloga u ratu u Ukrajini. To uključuje zapovjednika zračnih snaga (VDV) general-pukovnika Andreja Serdyukova; i zapovjednika Južne skupine snaga (SGF) general vojske Alexandra Dvornikova.

