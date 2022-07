Obavještajci otkrili koji je glavni cilj Rusa

Rusija se borila da održi učinkovitu ofenzivnu borbenu moć i problem vjerojatno postaje sve akutniji, prema britanskoj vojnoj obavještajnoj službi.

“Osim što se suočavaju s ozbiljnim nedostatkom ljudstva, ruski planeri suočavaju se s dilemom između raspoređivanja pričuva u Donbas ili obrane od ukrajinskih protunapada u jugozapadnom sektoru Herson”, stoji u izvješću.

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva dodalo je da je trenutni politički cilj Rusije zauzeti cijeli Donjeck i iako bi njezine snage još mogle ostvariti daljnje teritorijalne dobitke, njihov će “operativni tempo i brzina napredovanja vjerojatno biti vrlo spori”.

