Britanski obavještajci: Ruska crnomorska flota ne uspijeva kontrolirati more

Britanija je u utorak priopćila da se ruska Crnomorska flota trenutačno bori s učinkovitom kontrolom mora, a patrole su općenito ograničene na vode unutar vidokruga s obale Krima.

Crnomorska flota nastavlja koristiti krstareće projektile dugog dometa za podršku kopnenim ofenzivama, ali zadržava obrambenu poziciju, objavilo je britansko ministarstvo obrane u svom dnevnom obavještajnom biltenu na Twitteru.

