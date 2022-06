Britanski obavještajci: Rusija povećava potrošnju na vojsku za 10 milijardi eura

Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novi obavještajni izvještaj o situaciji u Ukrajini.

Navode da su ruske snage prvi put u nekoliko tjedana ostvarile “manji napredak” oko Harkiva, na sjeveroistoku zemlje.

“Operacije ruskih snaga ostaju fokusirane na napad Sjeverodonjeck i Donbas”, navode u izvještaju.

Procjenjuju da će Rusija povećati potrošnju na vojsku za 600-700 milijardi rubalja (oko 10 milijardi eura), što je povećanje od oko 20 posto u ruskom obrambenom proračunu.

“Povećana potrošnja na vojsku dozvoljava vojnoj industriji da se polako mobilizira kako bi ispunila zahtjeve koje pred nju predstavlja rat u Ukrajini”, stoji u izvješću.

