Britanski obavještajci: Rusija nije spremna proglasiti opću mobilizaciju

Prema najnovijem obavještajnom izvješću britanskog ministarstva obrane, očekuje se da će se Rusi sve više oslanjati na ešalone pričuvnih snaga.

Pričuvne sange ruske vojske obuhvaćaju dobrovoljace, koje se najčešće raspoređuje za pozadinske zadatke, te veterane koji su služili vojsku u posljednjih pet godina.

“Ruske vlasti vjerojatno koriste dobrovoljce iz ove kategorije za popunjavanje trećih bataljuna u okviru redovnih brigada”, stoji u izvješću.

Dodaje se i da unatoč manjku pričuvnih vojnika, čini se da Rusija nije spremna proglasiti opću mobilizaciju.

I dalje se glavne borbe vode na području oko Sjeverodnjecka i Lisičanska, ali Rusi pokušavaju vratiti i Izjum, grad koji se nalazi jugoistočno od Harkiva.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sKDdkkH7BC



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/i963Jlmikl