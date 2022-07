Britanski obavještajci: Rusija će učvrstiti kontrolu nad Lisičanskom i Luganskom

"Rusija će vjerojatno nastaviti s učvršćivanjem svoje kontrole nad Lisičanskom i Luganskom. Većina preostalih raspoloživih jedinica nalazi se na sjvereu Ukrajine", poručili su u srijedu britanske obavještajne službe putem društvenih mreža.

Tijekom prošlog tjedna, ruske snage vjerojatno su napredovale još 5 km glavnom cestom E40 od Iziuma, suočene s iznimno odlučnim ukrajinskim otporom.

“Ruske snage iz istočne i zapadne skupine snaga vjerojatno su sada oko 16 km sjeverno od grada Slovianska”, poručili su britanski obavještajci.

Budući da je grad pod prijetnjom ruskih snaga, postoji realna mogućnost da će bitka za Sloviansk biti sljedeće ključno natjecanje u borbi za Donbas.

