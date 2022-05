Britanski obavještajci: Rusi u borbu šalju 50 godina stare tenkove

Ruske kopnene snage nastavljaju s pokušajima opkoljavanja Severodonjecka i Licičanska, a uspjeli su osvojiti nekoliko sela sjeverozapadno od Popasna.

Rusi i dalje napadaju severodonjecki džep, a Ukrajinci uspješno odolijevaju i još uvijek imaju kontrolu nad mnogim sektorima. Rusi nikako ne uspijevaju zadobiti kontrolu nad cijelim Donbasom, stoji u posljednjem izvješću britanske obavještajne službe.

Ruske snage se grupiraju i na jugu gdje pokušavaju osvojiti ukrajinski teritorij.

Britanski obavještajci navode i da su Rusi vjerojatno na teren poslali 50 godina stare tenkove koji su dosad bili u skladištima. Navodi se i da je model T-62s osobito ranjiv na protutenkovsko oružje i da njegov ‘povratak’ u borbu oslikava nedostatak moderne opreme za borbu na ruskoj strani.

