Britanski obavještajci: Rusi su započeli valove neobično intenzivnih napada

Rusija je tijekom vikenda započela valove neobično intenzivnih napada diljem Ukrajine. Pritom je korišteno oružje dugog dometa, koje je napravljeno za zauzimanje ciljeva od "strateške važnosti", navodi se u najnovijem izvješću britanskih obavještajaca koje je objavilo britansko ministarstvo obrane.

Tvrde da su rakete bile ispaljene iz bjeloruskog i ruskog zračnog prostora.

VEZANA VIJEST Raste broj žrtava u raketiranju trgovačkog centra: “Tri su razloga za napad”

Dodaje se da ukrajinske snage nastavljaju konsolidirati svoje položaje na višim predjelima u opkoljenom gradu Lisičansku nakon što su odbačeni iz Sjeverodonjecka.

Ukrajinske snage remete rusko zapovjedništvo i kontrolu uspješnim napadima duboko iza ruskih linija, stoji u izvješću.

Rusi su postigli samo taktički uspjeh kod Sjeverodonjecka, ali su njihove snage sve iscrpljenije, priopćeno je.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3jTRlGB574



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HomMb8vpb5