Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ruskoj invaziji u Ukrajini.

Britanci navode da je potpoljeni ruski ratni brod, Moskva, imala ključnu i kao zapovjedni brod i kao čvor protuzračne obrane.

Ističu da je riječ o brodu iz sovjetske ere, a krstarica Mosvka bila je jedna od samo tri krstarice klase Slava u ruskoj mornarici.

VEZANA VIJEST Ruski ratni brod potonuo u Crnom moru

“Prvobitno puštena u pogon 1979. godine, Moskva je dovršila opsežnu obnovu osmišljenu tako da se poboljšaju sposobnosti te se vratila u operativni status tek 2021. godine”, navodi britansko ministarstvo.

“Ovaj incident znači da je Rusija sada pretrpjela štetu na dva ključna pomorska sredstva od početka invazije”, ističu britanski obavještajci.

Dodaju da je prvi incident bio potonuće ruskog desantnog broda klase Aligator Saratov 24. ožujka.

“Oba događaja vjerojatno će navesti Rusiju da preispita svoje pomorstvo u Crnom moru”, dodaju Britanci.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/QSfJvjINwD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/y0p4n4J46U