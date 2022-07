Britansko ministarstvo obrane objavilo je novi izvještaj svojih obavještajaca o situaciji u Ukrajini, u kojem demantiraju ruske tvrdnje o subotnjem raketnom napadu na crnomorsku luku Odesu.

Britanski obavještajci su objavili: “24. srpnja 2022. ruski krstareći projektili pogodili su pristanište u luci Odesa. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su pogodili ukrajinski ratni broj i skladište protubrodskih projektila. Nema nikakvih dokaza da su te mete bile na lokacijama koje su pogodili projektili”

Rusija gotovo sigurno percipira protubrodske projektile kao ključnu prijetnju koja ograničava učinkovitost njihove crnomorske flote. Zbog toga su njihovi planovi invazije značajno potkopani jer Rusija realistično ne može niti pokušati amfibijskim desantom zauzeti Odesu.

Rusija će nastaviti s pokušajima uništavanja ukrajinskih protubrodskih sposobnosti No, rusko ciljanje vjerojatno potkopavaju zastarjeli obavještajci podaci, loše planiranje i pristup operacijama”, poručuju britanski obavještajci.

