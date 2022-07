Britanski obavještajci: Ovo je ključna ranjivost za ruske snage

Ruska ofenziva na ukrajinsku regiju Donbas nastavlja se s minimalnim pomacima dok ukrajinske snage drže liniju, objavila je u srijedu britanska vojna obavještajna služba.

Antonovski most preko rijeke Dnipra koji su pogodile ukrajinske snage vjerojatno je još uvijek upotrebljiv, objavilo je britansko ministarstvo obrane na Twitteru.

“Vrlo je vjerojatno da će most ostati upotrebljiv – ali to je ključna ranjivost za ruske snage”, dodalo je ministarstvo u redovnom biltenu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022



