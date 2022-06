Britanski obavještajci objavili novo izvješće o ratu u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo stanje vezano uz rusku invaziju na Ukrajinu.

Prema njihovim podacima ruske su akcije fokusirane na Luhansk.

“Borbe su se 30. i 31. svibnja intenzivirale na ulicama Sjeverodonjecka, a ruske se snage približavaju gradskom centru. Ruske snage sad kontroliraju više od pola grada, a među njima su i čečenski borci.

Izvan Donbasa Rusija nastavlja s dalekometnim raketnim napadima na infrastrukturu diljem Ukrajine”, napisali su i posebno istaknuli važnost mosta koji povezuje kopneni dio Ukrajine s dijelom regije Odesa nedaleko od ušća Dunava.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2